In prezenta unui numeros public, Sala Sporturilor "Ioan Kunst Ghermanescu" din Lugoj a gazduit sambata, 18 noiembrie, de la ora 14, intalnirea dintre formatia locala CSM si CS Stiinta Bacau, contand pentru cea de-a VII-a etapa a Diviziei A1 feminine de volei.Partida s-a disputat la Lugoj prin amabilitatea clubului bacauan, acesta venind in sprijinul echipei lugojene, care, astfel, a evitat o deplasare la Bacau, la scurt timp dupa o alta in Elvetia, unde a jucat in compania formatiei Sm'Aesch ... citeste toata stirea