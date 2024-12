Victorie de moral pentru meciul cu Voluntari! CSML - Targoviste 3-0, in cel mai bun joc de acasa al "albastrelor"

In fata unui entuziast public reunit la Sala Sporturilor "Ioan Kunst Ghermanescu", voleibalistele de la CSM Lugoj au reusit cel mai bun meci pe teren propriu din acest sezon al Diviziei A1. Victoria din etapa a XI-a cu vicecampioana CSM Targoviste a fost una aparent usoara, dar nu fara emotii, mai ales in primul set al partidei.In urma acestui meci, la finalul turului, CSM Lugoj si-a asigurat un solid loc IV in clasament, cu 7 victorii si 3 infrangeri.La final, dupa o ora si 15 minute de joc, ... citește toată știrea