Victoriosi! Fotbalistii de la CSM Lugoj s-au calificat in semifinalele Cupei Romaniei

Echipa de seniori a municipiului s-a calificat marti, 17 mai, in semifinalele Cupei Romaniei, la fotbal.Lugojenii, antrenati de Laczko Arpad (principal), Dafin Danciu (secund) si Gabriel Bota (antrenor portari), s-au impus cu 2-1 (0-0) pe terenul adversarilor de la AS Juventus Pischia.Golurile victoriei au fost marcate de portarul Victor Girlea, in minutul 65, din lovitura de la 11 metri, iar cateva minute mai tarziu, in minutul 69, Marian Talpa a dus scorul la 2-0 pentru CSM.Gazdele au