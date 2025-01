Video Accident rutier in Timisoara: O ambulanta care transporta un pacient la spital a fost lovita de un sofer de 16 ani

O ambulanta aflata in misiune, care transporta un pacient la spital, a fost lovita in aceasta dimineata de un sofer de 16 ani, in Timisoara. Tanarul, care abia obtinuse permisul pentru categoria sa de varsta, nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu autospeciala.Ambulanta ducea pacientul la Spitalul Victor Babes din Timisoara. In momentul in care mai avea doar cativa metri pana in curtea spitalului, soferul de pe ambulanta a vrut sa vireze la stanga, avand in functiune semnalele ... citește toată știrea