Video Circulatie blocata in Timisoara. Un tramvai abia scos pe traseu, a deraiat

Traficul este blocat in Timisoara, dupa ce un tramvai de pe linia 1 a deraiat in zona Piata Maria. Este vorba despre o garnitura noua, proaspat scoasa pe traseu, in valoare de aproximativ 2 milioane de euro.Tramvaiul de pe linia 1 a deraiat in jurul orei 9:00 in Piata Maria din Timisoara, pe sensul de mers spre Piata Eozesin.In urma acestui incident, o echipa de interventie de la Societatea de Transport Public a fost trimisa la fata locului pentru a evalua situatia in primul rand si pentru a ... citește toată știrea