Video - Fabrica clandestina de tigari descoperita in vestul tarii. Era pazita ca un obiectiv militar cu 35 de camere video si aparatura de bruiaj pentru drone

O fabrica clandestina de tigari a fost descoperita in subsolul unei hale din Hunedoara. Cladirea, in care politistii au gasit peste sase tone de tutun, era pazita mai ceva ca o unitate militara.Actiunea a fost coordonata de politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta si a urmarit desfiintarea unui grup infractional organizat, specializat in fabricarea de tigarete contrafacute.Anchetatorii au facut in aceasta saptamana ... citeste toata stirea