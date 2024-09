Video&Foto Situatie aberanta intr-o scoala din Timis. Desi exista o cladire noua, elevii fac si astazi cursurile in module. "Este total absurd!"

Supraaglomerarea din scoli este o problema tot mai grava si mai des intalnita. Potrivit statisticilor, 1 din 4 elevi romani merge la ore in schimburi. In Timisoara, de exemplu, in cea mai plina unitate de invatamant cursurile se tin in module. Si, desi exista o noua cladire, terminata in proportie de 70%, lucrarile bat pasul pe loc inca din primavara.Pot armatele lumii sa tina pasul cu tehnologia? Cum se pregatesc autoritatile pentru ciclon Cat costa ceasul Trump, noua afacere a ... citește toată știrea