Video - Fuior de tornada filmat langa Lugoj

Vremea urata care s-a abatut joi dupa-amiaza asupra Timisului a adus fenomene spectaculoase.Un lugojean a reusit sa filmeze si sa fotografieze un fuior de tornada. Imaginile ar fi fost surprinse joi in jurul orei 17:00. "Lugoj funnel-cloud 28.04.2022, ora 17:00. A tinut aproximativ 5-8 minute, era undeva in vestul orasului (zona depozitului Lidl) am mers in urmarirea lui, dar a disparut", a scris lugojeanul care a postat imaginile pe retelele de ... citeste toata stirea