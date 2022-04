VIDEO. Hot filmat in timp ce fura din poseta unei femei in capela din curtea spitalului Victor Babes din Timisoara

Totul s-a petrecut miercuri dupa-masa in capela din curtea spitalului Victor Babes din Timisoara. Individul a intrat in lacasul de cult si a observat, langa altar, o poseta lasata nesupravegheata de una dintre enoriase. A scotocit in ea si a luat un portofel cu acte si bani, dar si un telefon mobil. Individul si-a facut cruce, apoi s-a asezat in apropiere pentru ca la scurt timp dupa, sa plece.Tanarul nu a observat insa camerele de supraveghere montate in capela, care au surprins toata scena. ... citeste toata stirea