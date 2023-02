VIDEO. Hot prins dupa ce a furat bani dintr-un cabinet veterinar, la Timisoara

Barbatul de 48 de ani a comis furtul in 27 ianuarie, dintr-un cabinet veterinar de pe bulevardul Regele Carol I din Timisoara. Era in trecere pe strada si a vazut de afara ca in zona receptiei nu este nimeni. A intrat in cabinet, iar din unul dintre sertarele de la receptie a furat 850 lei. A plecat apoi fara sa stie ca totul a fost filmat de camerele de supraveghere montate in interior.Imaginile cu hotul au ajuns apoi pe Facebook, iar in 10 februarie politistii timisoreni s-au sesizat din ... citeste toata stirea