VIDEO. La multi ani, Romania! Ziua Nationala, sarbatorita la Timisoara

UPDATE. Mii de oameni s-au adunat in fata Catedralei inainte de defilareSpre deosebire de anii trecuti, cand fie parada nu a fost tinuta, fie au putut participa maxim 200 de persoane din cauza restrictiilor impuse in pandemie, in 2022, organizarea evenimentului a revenit la normal.Joi, mii de oameni s-au adunat in centrul Timisoarei pentru a asista la defilare.