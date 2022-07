VIDEO. Lemn de constructii infipt prin parbrizul unei masini, in trafic, la Mosnita Noua. Un copil transportat la spital

Incidentul s-a produs luni dimineata, in Mosnita Noua. Un tanar de 35 de ani conducea o autoutilitara si transporta lemn pentru constructii. Marfa nu a fost insa asigurata corespunzator, iar in mers, intr-o curba, s-a desprins si cateva bucati de cherestea au trecut prin parbrizul unui autoturism al carui sofer circula regulamentar in spatele autoutilitarei.Video: INFO TRAFIC jud. TIMIS"Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Mosnita Noua ... citeste toata stirea