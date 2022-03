VIDEO. Lucian Mindruta, ramas "somer" pe malurile Begai: "Unde este gunoiul din Timisoara?"

Voluntar in "Let's do it, Romania", o miscare sociala care la nivelul tarii antreneaza milioane de oameni in actiuni de curatenie, Lucian Mindruta a fost surprins de cat de curate sunt malurile Begai.Jurnalistul "cearta" autoritatile ca nu au mai lasat deloc gunoi pentru voluntarii veniti in oras sa stranga deseurile. Oriunde intorci privirea, totul e "curat"."Sa vedeti ce am patit la Timisoara. Inainte sa incepem noi actiunea de curatenie pe malul Begai, ne-au luat-o inainte autoritatile ... citeste toata stirea