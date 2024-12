Video Master in Toxicologie la UMF Timisoara. Viitorii medici vor invata cum sa trateze pacientii dependenti de droguri

Cresterea consumului de medicamente, dar si de plante recreationale aduce schimbari in domeniul medical din tara. La Timisoara s-a infiintat un program de master dedicat toxicologiei substantelor de abuz. Se intampla asta in contextul ultimelor date de la Agentia Nationala Antidrog, care arata ca 23,8% dintre urgentele medicale de anul acesta au fost cauzate de consumul de medicamente.Tramvaiele din Timisoara s-au transformat in cabinete medicale pe roti Focar de raie intr-un centru de ... citește toată știrea