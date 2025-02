Video Medicamentele de gripa se gasesc tot mai greu in farmaciile din tara: "Le asteptam de pe o zi pe alta. Incep sa se simta lipsurile"

Medicamentele pentru tratarea racelii si gripei sunt cumparate in ritm atat de rapid, incat farmaciile nu reusesc intotdeauna sa se reaprovizioneze. Desi si-au facut stocurile din timp, cererea uriasa din ultimele saptamani face ca rafturile sa se goleasca, in unele cazuri, de pe o zi pe alta. Probleme sunt si in spitale, unde sectiile de boli infectioase sunt pline cu pacienti care au infectii respiratorii. In prezent, doar 1,1 milioane de romani sunt vaccinati antigripal, desi numarul, spun ... citește toată știrea