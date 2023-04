a fost filmata de o camera video montata in microbuz. In imagini se poate observa cum autoturismul condus de un barbat in varsta de 29 de ani, dinspre aeroport spre DN 69, a intrat in depasire neregulamentar si s-a izbit de microbuzul condus de un barbat in varsta de 43 de ani, care circula regulamentar din sensul opus.Ulterior, masina a fost proiectata intr-un alt autoturism condus de un barbat in varsta de 21 de ... citeste toata stirea