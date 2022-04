Video - "Nu da mita!" Sofer bulgar imobilizat pe autostrada A1, in Timis, dupa ce a incercat sa-i dea o spaga de 100 de euro politistului Valer Kovacs

Politistul timisorean Valer Kovacs, de la Brigada Autostrazi, BPA1 Deva Nadlac, a declansat o campanie de combatere a coruptiei pe soselele patriei, incercand sa-i constientizeze pe soferi ca spaga poate reprezenta primul pas spre pedepasa care poate ajunge pana la 7 ani de inchisoare.Sub sloganul "Nu da mita!", Valer Kovacs a lansat in spatiul public o filmare efectuata cu camera video din dotare, in care este surprins un sofer in timp ce incearca sa-i ofere 100 de euro pentru a nu fi ... citeste toata stirea