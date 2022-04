[VIDEO] Retea destructurata! Contrabandisti de tigari din Lugoj si Costeiu, in "plasa" politistilor

Mai multe perchezitii au avut loc in dimineata zilei de miercuri, 6 aprilie, in Lugoj si Costeiu. Vizati au fost contrabandistii de tigari.Mascatii au descins la trei locatii din municipiul de pe Timis si la una in comuna invecinata."In urma perchezitiilor au fost descoperite si ridicate, in vederea confiscarii, 1.582 de pachete de tigari, care ar proveni din contrabanda, inscrisuri si bunuri - telefoane mobile, precum si 15.000 de lei. Valoarea totala a bunurilor ridicate in vederea ... citeste toata stirea