VIDEO. S-a redeschis traficul pe strada Gheorghe Lazar

Primarul Dominic Fritz a mers duminica seara pe santier sa vada cum se desfasoara lucrarile pe ultima suta de metri. Edilul a facut o transmisiune live de pe strada Gheorghe Lazar spunand ca drumarii de la SDM vor lucra pana luni dimineata la ora 6. Miza a fost redeschiderea strazii in timp util pentru inceperea noului an scolar.De dimineata, s-a reluat circulatia pe bulevardele majore pe care Primaria Timisoara a facut reparatii in aceasta vara: Calea Lugojului, Calea Sever Bocu (Lipovei) si ... citeste toata stirea