VIDEO. Ucraina, invadata din toate partile. Capitala Kiev este inconjurata de rusi

Va reamintim, presedintele rus Vladimir Putin a lansat o operatiune militara in Ucraina, joi dimineata. Exploziile au putut fi auzite in intreaga tara, ministrul de externe al Ucrainei avertizand ca o "invazie la scara larga" este in curs.Discutiile anterioare, "diplomatice", si impunerea de sanctiuni occidentale asupra Rusiei nu au reusit sa-l descurajeze pe Putin, care a continuat sa adune intre 150.000 si 200.000 de soldati de-a lungul granitelor Ucrainei.Rusia a cerut incetarea ... citeste toata stirea