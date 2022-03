(Video) Ultramodern! Cum va arata cel mai ambitios proiect al administratiei Buciu, noul spital municipal al orasului

Administratia lugojeana are sperante mari in ceea ce priveste constructia unui nou spital in municipiul Lugoj, cele mai optimiste previziuni fiind ca lucrarile ar putea incepe in toamna acestui an.Primaria stie deja cum va arata noua constructie, una ultramoderna dar care va pastra in partea din fata vechea cladire a spitalului, una care este reprezentativa pentru Lugoj, mai ales din punct de vedere al istoriei."Noi spunem ca ne aflam intr-o etapa avansata, ne mentinem pozitia din PNRR si ... citeste toata stirea