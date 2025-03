Video Una dintre cele mai vechi cladiri din vestul tarii a fost restaurata. Imagini din conacul familiei Mocioni, construit acum 275 de ani

Una dintre cele mai vechi cladiri din vestul tarii a fost restaurata complet cu peste 19 milioane de lei si a redevenit o bijuterie arhitecturala. Este vorba despre Conacul Mocioni din localitatea Foeni, care ajunsese o ruina in ultimii ani. Cladirea a avut un istoric tumultos, insa acum a fost adusa la stralucirea de odinioara si inclusa in circuitul turistic.Ingrijitoare acuzata ca bate copiii de la singura gradinita din localitatea Recas, judetul Timis. Politia a deschis o ancheta Paste in ... citește toată știrea