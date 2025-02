Video "Unii isi asuma riscul, altii nu". Disperare in cabinetele medicale si in farmacii, din cauza platformei CNAS care nu functioneaza

Este haos in sistemul sanitar. Platforma online a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu functioneaza de doua saptamani si blocheaza activitatea medicilor si farmacistilor. Acestia nu pot verifica asigurarile pacientilor si risca sa plateasca din propriul buzunar retetele compensate. "Unii isi asuma riscul, altii nu", spune o farmacista.Haos in sanatate. Platforma CNAS, folosita pentru trimiteri sau retete, blocata de doua saptamani Medicamentele de gripa se gasesc tot mai greu in ... citește toată știrea