Video Zile de doliu la Timisoara in amintirea eroilor cazuti in Revolutia din 1989. Marturiile revolutionarilor

La Timisoara sunt zile de doliu pentru a cinsti memoria celor care au pierit sub gloantele regimului comunist in Revolutia din 1989. Zeci de oameni si-au pierdut viata in urma ordinului de foc dat de autoritatile de la Bucuresti, iar trupurile unora dintre ei au fost incinerate in secret. In ciuda represaliilor, dorinta de libertate i-a tinut pe manifestanti in strada, iar orasul onoreaza acum sacrificiul eroilor. "Sentimentul a fost cel pe care il asteptam de mult si anume ca se apropie ... citește toată știrea