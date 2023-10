In perioada 19-20 octombrie 2023, Universitatea de Vest din Timisoara este gazda celei de-a 40-a editii a conferintei anuale Danube Rectors' Conference (DRC), avand tematica "Forty years of overcoming divisions: Importance of higher education for democracy and culture".Alegerea orasului nostru pentru organizarea acestei editii aniversare nu este deloc una intamplatoare - avand ca reper faptul ca democratia s-a raspandit de pe strazile din Timisoara in toata Romania in anul 1989. Membrii ... citeste toata stirea