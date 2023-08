Proiectul viitorului stadion Lego, pe care Primaria Timisoara il construieste din fonduri proprii, in Calea Buziasului, a fost dezbatut in Comisia de Urbanism a primariei, care a avut loc marti. Ca si o noutate, a fost aleasa si o tema pentru stadion, eroii Timisoarei, iar langa acesta va fi ridicat si un ansamblu statuar, numele celor care au murit la Revolutie urmand sa fie inscrise pe o placa comemorativa."Totul a decurs cum estimasem, am mai parcurs o etapa, urmeaza pregatirea ... citeste toata stirea