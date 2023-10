Autobuzele electrice promise din 2019, pentru modernizarea transportului public de persoane din Lugoj si localitatile apartinatoare Tapia si Maguri, au ajuns sambata, 28 octombrie, si duminica, 29 octombrie, in municipiul de pe Timis.Trailerele au adus in curtea Meridian 22, din cartierul Strand, patru autobuze.Tot in acest an, in iunie, a fost livrat primul autobuz electric, din lotul de noua alocat orasului nostru.In cursul acestei saptamani sunt asteptate si celelalte patru, care mai ... citeste toata stirea