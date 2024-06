Vijelia a facut ravagii in estul judetului Timis. Pericolul nu a trecut

In contextul avertizarii cod rosu de vijelie, valabila in data de 10.06.2024, in intervalul orar 17:35-18:45 si care a fost prelungita pana la ora 20:00, pompierii militari timiseni au actionat pentru evacuarea apei din 6 subsoluri inundate si 10 curti, precum si pentru degajarea a 24 copaci cazuti pe carosabil si alti 2 copaci cazuti pe tronsoane de cale ferata (Lugoj-Boldur si Margina-Holdea). Trenul de calatori care circula pe ruta Sibiu - Timisoara a ramas blocat pe sine, intre localitatile ... citește toată știrea