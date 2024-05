Vijelii puternice lovesc mai multe regiuni, in urmatoarele ore. Cod galben de vant puternic, pana vineri seara, in 18 judete

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, cu viteze de 55-65 de kilometri pe ora, in 18 judete din Banat, Maramures, Transilvania si din zona Carpatilor Meridionali. Aceasta este in vigoare pana vineri seara.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila vineri, intre orele 10.00 si 23.00."In intervalul mentionat, in Banat, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali ... citește toată știrea