Vin banii prin PNRR. Traseu turistic de drumetie si velo, tururi tematice, ridicari cu balonul, evenimente culturale sau gastronomice si 8 case reabilitate in singurul sat rotund din Romania, aflat in Timis, Charlottenburg

TIMIS. Proiectul de reabilitare a opt case traditionale din Charlottenburg si reconfigurarea turistica a asezarii unicat in Romania primeste finantare prin PNRR.Banii ceruti de Consiliul Judetean Timis pentru implementarea unui plan amplu pentru turism in singurul sat rotund din tara care cuprinde tururi tematice, tot felul de evenimente culturale si chiar ridicari cu balonul cu aer cald.Charlottenburg, singurul sat rotund din Romania, beneficiaza de un proiect care sa-i puna in valoare ... citeste toata stirea