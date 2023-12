Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repezi, astfel ca locuitorii din estul judetului au inceput deja sa-si cumpere porci, care conform traditiei trebuie sacrificati pana la Craciun.Preturile sunt mari in opinia cumparatorilor si mici in cea a vanzatorilor. Cert e ca se discuta in momentul achizitionarii. Daca pana nu demult preturile erau oarecum scazute, 12 - 13 lei/kg, acum ele au inceput sa creasca, odata cu apropierea sarbatorilor de iarna.In prezent, ele pornesc de la 14 lei pe ... citeste toata stirea