In data de 15.07.2022 va avea loc evenimentul sportiv "Timisoara Triathlon 2023". Circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardul I. C. Bratianu - strada 20 Decembrie 1989 - bulevardul C.D.Loga - bulevardul Regele Ferdinand I - splaiul Tudor Vladimirescu - bulevardul Mihai Viteazu - bulevardul Vasile Parvan - splaiul Nistrului - strada J. H. Pestalozzi.Circulatia mijloacelor de transport va fi restrictionata intre orele 6:00 - 16:00, in zona desfasurarii evenimentului.Astfel, troleibuzele ... citeste toata stirea