Vine tramvaiul galben!

"Tramvaiul nostru premiat este acum pregatit pentru calatoria spre Timisoara in culoarea galbena. Cooperarea noastra cu Timisoara, Romania, inceputa in 2019 a atins un nou nivel! Calatoria noastra, inceputa initial cu 23 de tramvaie violet, este acum colorata cu 17 tramvaie galbene. Primul nostru tramvai galben produs pentru timisoreni a parasit linia de productie in 6 mai si si-a inceput ... citește toată știrea