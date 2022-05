Vineri, 20 mai - Ziua Portilor Deschise la Politia Locala Timisoara

Politia Locala Timisoara organizeaza vineri, 20 mai, Ziua Portilor Deschise, activitate sarbatorita la nivel national in fiecare an de Sfintii Constantin si Elena."Manifestarea, devenita deja o traditie, care a inceput in anul 2013, a ajuns in acest an la cea de-a noua editie, fiind intrerupta doar de perioada pandemiei. Cu aceasta ocazie, toti cei interesati vor putea vizita sediul institutiei de pe str. Avram Imbroane, nr. 54, vor putea cunoaste ... citeste toata stirea