Vineri incepe ROVINHUD WINE SHOW, editia a 7-a

Weekendul acesta va avea loc cea de-a 7-a editie ROVINHUD WINE SHOW, un eveniment ce-si propune, ca in fiecare an, sa promoveze vinul de calitate si responsabilitatea sociala."La ROVINHUD vinul apropie oamenii si-i sprijina pe cei care au nevoie de ajutor, iar anul acesta, intreg profitul evenimentului va fi donat Asociatiilor Ceva de Spus si Un Loc, pentru incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati" declara Zoltan Szoverdfi-Szep, coordonatorul evenimentului.In plus, cei care doneaza ... citeste toata stirea