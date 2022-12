Vineri, la trei zile de la prima livrare, au ajuns la Timisoara si urmatoarele doua autobuze electrice din Turcia

Vineri, 30 decembrie, Primaria Timisoara si Societatea de Transport Public Timisoara au receptionate alte doua autobuze electrice produse in Turcia de firma Karsan. Primele doua sosisera in a doua zi de Craciun, iar in total vor fi 44. Achizitia in valoare totala de peste 160 de milioane de lei este finantata de Ministerul Dezvoltarii, care are inca de acum cativa ani un parteneriat cu Primaria Timisoara. Momentan, toate autobuzele primite raman in faza de probe."Primaria Municipiului ... citeste toata stirea