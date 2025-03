Vino iar in gara noastra mica! Cum arata poarta feroviara a Timisoarei? GALERIE FOTO

Se lucreaza deja de doi ani la principala poarta de intrare in Timisoara pe calea ferata, iar santierul are o durata estimata de 36 de luni. Gara de Nord e tot in santier si asta nu o avantajeaza deloc. Singura parte ce pare finalizata e viitoarea piateta din fata, in care, deocamdata, nu au acces decat constructorii.In primul rand, ca sa intri in gara (sau sa iesi) trebuie sa treci printr-un soi de tunel stramt din placaj. Sala mare a fost cat de cat reabilitata, dar, cine a vizitat alte ... citește toată știrea