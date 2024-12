Vino impreuna cu cei dragi si bucurati-va de magia ghetii pe patinoarul din Iulius Town!

Asteptarea a luat sfarsit, iar iubitorii ghetii sunt invitati la patinoarul amplasat in Iulius Town, unde distractia pluteste pe arena de gheata. Sarituri, spirale, piruete, pe toate le poti incerca in fiecare zi. Vino alaturi de prieteni si familie si creati-va amintiri de neuitat, la patinoarul de la Iulius Town!Sesiunile de patinaj au loc de luni pana vineri, in intervalul orar 14.00 - 22.00, iar sambata si duminica de la ora 12.00 pana la 22.00. Tariful de intrare pentru o serie, care ... citește toată știrea