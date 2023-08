Zeci de copii au participat zilele trecute la o tabara de vara desfasurata la Nadas, in judetul Arad.Este vorba despre "Vis de copil", organizata in perioada 13-18 august, de catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea, in parteneriat cu ADRA Romania pentru 45 de copii defavorizati inscrisi in proiectul ADRA "Vreau la scoala!", noua dintre ei fiind elevi ai Scolii Gimnaziale Balint.Tabara a fost gandita a fi un vis de copil implinit, un cadou unic pentru elevii inclusi in proiect. Voluntari, ... citeste toata stirea