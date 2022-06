Viteza de circulatie a trenurilor va fi redusa daca temperatura pe sine depaseste 50 de grade

In cele trei zile in care sunt anuntate temperaturi extrem de ridicate, care vor depasi 37-38 de grade in aer, vor fi luate masuri speciale pentru desfasurarea traficului feroviar in conditii de siguranta. Anuntul a fost facut de CFR Calatori care a decis sa reducerea vitezei daca temperatura in sine depaseste 50 de grade.Potrivit unui comunicat al CFR SA, personalul de intretinere a infrastructurii feroviare va efectua revizii suplimentare pe retea, in regiunile aflate sub atentionare de Cod ... citeste toata stirea