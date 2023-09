Primarul Lugojului, Bogdan Stefan Blidariu, a participat, in perioada 20-24 septembrie, la Festivalul Loarei, manifestare de traditie care se desfasoara in orasul infratit Orleans din Franta.Edilul spune ca aceasta reuniune a pregatit aniversarea de anul viitor a 30 de ani de parteneriat european intre cele doua orase."Si in acest an, la editia cu numarul 11 a Festivalului Loarei din Orleans, o delegatie din Lugoj a fost invitata sa participe alaturi de celelalte orase infratite. Intalnirea ... citeste toata stirea