Volei la... Buzias! CSM Lugoj joaca meciul cu Craiova in orasul statiune si pune la dispozitie doua autocare pentru suporteri

Echipa de volei a CSM Lugoj este nevoita sa joace doua meciuri pe alte terenuri, din cauza situatiei in care se afla sala de sport I.K. Ghermanescu, a carei acoperis este in proces de schimbare, lucrare ce nu va fi terminata in acesta saptamana.Cum acoperisul este fara tabla, iar luminatoarele au fost si acestea decopertate de policarbonatul ce le acoperea, nu au existat conditii pentru desfasurarea antrenamentelor sau a competitiilor oficiale.Din acest motiv, cele doua jocuri ce trebuiau sa ... citeste toata stirea