Volei si autografe! CSM Lugoj dedica ultimul joc din campionat suporterilor

Final de sezon voleibalistic la Sala Sporturilor Ioan Kunst Ghermanescu din Lugoj. In ultimul joc al acestui sezon, care va avea loc astazi, de la ora 18.30, CSM Lugoj va intalni pe Dinamo Bucuresti.Chiar daca miza nu este una mare, sportivele promit un spectacol senzational, totul pentru satisfactia publicului care este asteptat in numar mare in tribune.Pentru a multumi lugojenilor si pentru ca acestia sa ramana cu o amintire de la voleibalistele care au luptat pentru a pune orasul de pe ... citeste toata stirea