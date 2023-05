Echipa fanion a Lugojului, care de acum acum poate fi numita si de aur, a scris istorie in Sala Polivalenta Pitesti-Arena, in seara zilei de de duminica, 14 mai, unde a castigat, in stil de mare campioana, Cupa Romaniei, intrecand, in finala, vicecampioana nationala CSM Targoviste, cu scorul de 3-1(25-16, 26-24, 22-25, 25-21) dupa ce, in semifinala de sambata, 13 mai, a invins campioana Volei Alba Blaj, cu 3-2 (26-24, 25-20, 24-26, 15-25, 15-11).Astfel, voleibalistele de la CSM Lugoj au ... citeste toata stirea