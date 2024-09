Voleibalistele se prezinta, vino sa le cunosti! Cupa CSM Lugoj, turneu spectaculos, la sfarsit de saptamana

Lugojenii sunt invitati la un eveniment voleibalistic de tinuta la sfarsitul acestei saptamani la Lugoj, turneul international dotat cu Cupa CSM Lugoj si care va reuni formatii din Romania si Ungaria.Impusa deja ca una dintre cele mai vechi competitii amicale de volei din tara, Cupa CSM Lugoj revine in acest an in forta, cu sase jocuri spectaculoase.Turneul international va beneficia in acest an de prezenta a doua echipe maghiare de prima liga, Fatum Nyiregyhaza si MBH Bekescsaba, abonate la ... citește toată știrea