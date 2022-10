Voluntarii de la Acasa in Banat s-au intors! Acum vor salva morile de apa din Putna

Voluntarii de la Acasa in Banat s-au intors, in acest weekend, in comuna Prigor pentru a se ocupa de morile de apa din satul Putna.Pentru cei care nu stiu, in Banat, in Valea Almajului, exista un sat stravechi care se numeste Putna, la fel cu mult mai cunoscutul sat din Bucovina. Si tot aici exista o manastire - Putna-Almaj - dar si mori de apa functionale."Iar incepand de anul trecut, via Transilvanica trece si pe la Putna, astfel ca ne-am propus sa le oferim calatorilor mai multe motive ... citeste toata stirea