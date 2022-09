Voluntarii din Timis sunt asteptati sa stranga deseurile din natura, cu ocazia Zilei de Curatenie Nationala

Let's Do It, Romania! organizeaza anul acesta Ziua de Curatenie Nationala pe 17 septembrie, impreuna cu alte 190 de tari, unite intr-o misiune comuna: o lume cu mai putine deseuri. Din 2010 pana in prezent, peste 2 milioane de voluntari au participat la actiunile si proiectele asociatiei Let's Do It, Romania!, oameni care si-au adus contributia la a avea o natura mai curata. Voluntarii din Timis sunt asteptati, pe 17 septembrie, sa stranga deseurile din natura si sa petreaca o zi alaturi de ... citeste toata stirea