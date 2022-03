Voluntarii sunt asteptati la o noua actiune de plantare organizata de CODRU

Duminica, 13 martie, sub sloganul "Sa il facem mai verde!", CODRU organizeaza o noua actiune de plantare in padurea Bistra. Actiunea are un dublu scop: reimpadurirea zonei si sprijinirea refugiatilor ucraineni."Ce dor i-a fost lui de noi, dar si noua de CODRU. I-am promis ca ne vom intoarce. Ne asteapta umbra stejarilor sa reimprospatam padurea! Dupa doi ani in care am fost tinuti in loc din cauza pandemiei, am repornit actiunile CODRU, dar suntem solidari cu vecinii nostri ucraineni. Plantam ... citeste toata stirea