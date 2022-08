Vrea sa ridice 2 etaje peste Complexul Sportiv Bega si sa amenajeze inca un bazin de inot si o sala de gimnastica. Primaria Timisoara da aproape 60.000 de euro unei firme care sa-i spuna daca se poate face sau nu extinderea

TIMISOARA. Primaria anunta ca planuieste sa modernizeze si sa extinda Complexul Sportiv Bega, din zona Circumvalatiunii din Timisoara. Deocamdata, cauta o firma care sa intocmeasca prima documentatie care sa arate daca bazei sportive ii pot fi sau nu adaugate doua nivele in care sa fie amenajate noi spatii de antrenament.Aceasta in conditiile in care administratia Fritz a renuntat la proiectele mai vechi privind amenajarea de baze sportive de cartier la Timisoara. Pentru cel din Lipovei avea ... citeste toata stirea