Vrei sa afli cat aer iti intra in sange si cat ramane in plamani? Testari gratuite, la Spitalul Victor Babes Timisoara

In cadrul Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, pot fi realizate o serie de investigatii pulmonare gratuite, pentru stabilirea unui diagnostic complet, si altor pacienti decat cei internati in unitatea sanitara, incepand cu aceasta saptamana.Analizele se fac pe baza unei recomandari de testare prescrisa de medicul pneumolog curant si in urma unei programari."Vorbim, de exemplu, de testarea capacitatii de difuzie (DLCO), pentru a determina cat de ... citeste toata stirea